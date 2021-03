Co z Wielkanocą? "Będą zalecenia, żebyśmy ograniczyli kontakty"

- Myślę, że za tydzień, dwa pojawią się rekomendacje dot. Wielkanocy. Będą to zalecenia, żebyśmy ograniczyli kontakty mobilne swoje, bo to jest główna przyczyna zwiększenia zakażeń COVID-19 - powiedział w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska pytany w Radiu Zet, czy rząd wie już, jakie ewentualne ograniczenia wprowadzi w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, powiedział: "Pamiętam rok temu, kiedy mówiliśmy, że następne święta już będą świętami normalnymi. No niestety wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu (będą). Myślę, że będą to zalecenia, tak, jak zawsze, żebyśmy jednak pewnie ograniczyli te kontakty mobilne swoje, bo to jest jakby główna przyczyna zwiększenia zakażeń".

Rekomendacje "za tydzień-dwa"

- To jest początek kwietnia, czyli dość nieodległy termin. My oczywiście o tym myślimy i myślę, że za tydzień, dwa takie rekomendacje się pojawią - przekazał Kraska. ZOBACZ: Wielkanoc bez obostrzeń? "Odważne, luzujące kroki" Dopytywany, czy będą to rekomendacje czy zakazy, odpowiedział: "jestem zwolennikiem zawsze rekomendacji, bo wierzę w mądrość Polaków". - Tak przeważnie się to dzieje. Jeżeli będzie sytuacja gorsza, niż w tej chwili, wtedy być może pojawią zakazy, ale w tej chwili nie ma jeszcze decyzji - zaznaczył wiceminister. W tym roku Wielkanoc wypada 4 kwietnia.

ac/ PAP