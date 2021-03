Śluby i wesela. Minister zdrowia zapowiada "odważne decyzje luzujące"

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas piątkowej konferencji prasowej zapowiedział, że jeśli liczba zachorowań spadnie, to po świętach Wielkanocnych rząd będzie podejmował "odważne decyzje luzujące". Dozwolone mają być m.in. wesela.

Minister zdrowia był pytany na piątkowej konferencji prasowej o to, jakie obostrzenia będą obowiązywać w sezonie weselnym.

Niedzielski oświadczył, że nastawienie rządu co do obostrzeń zdecydowanie się zmienia i decyzje dotyczące luzowania obostrzeń będą "na pewno odważniejsze" z uwagi na to, że część społeczeństwa jest już zaszczepiona, zaś badania serologiczne pokazują, że około 20-25 proc. społeczeństwa ma już przeciwciała.

ZOBACZ: Nie miał maseczki. Strażnicy użyli gazu i powalili mężczyznę

Minister zdrowia podkreślił, że obecnie znajdujemy się w okresie wzrostowym trzeciej fali pandemii i przewidywane jest, że na przełomie marca i kwietnia ta fala powinna osiągnąć swoje apogeum. - A potem procesy pandemiczne powinny słabnąć - dodał.

Wesela z limitami gości

- Jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku, jeżeli po świętach (Wielkanocnych) byśmy mieli już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory i branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami. Oczywiście, techniką delikatnych kroków, czyli nie od razu na 50 osób wesele, tylko wprowadzając ostrożniejsze limity - podkreślił szef MZ.

Przypomnijmy: latem 2020 roku liczba gości weselnych była uzależniona od strefy, w jakiej organizowano uroczystość. W strefie zielonej na weselu mogło bawić się maksymalnie 150 gości, w żółtej - 100, a w czerwonej - 50. We wrześniu liczba gości weselnych została ograniczona przez GIS do 50, a pod koniec października zakazano ich całkowicie.

WIDEO - Sznur ciężarówek przejeżdża przez wieś. Nie ma chodnika ani pobocza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/ polsatnews.pl, PAP