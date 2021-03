Brutalna interwencja Straży Miejskiej w Ełku. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego i powalili na ziemię mężczyznę, który nie miał maseczki. Nagranie z szokującej interwencji trafiło do sieci, a strażnicy miejscy na dywanik do komendanta.

- Początkiem interwencji było zwrócenie uwagi mężczyźnie, jeżeli chodzi o potrzebę noszenia maseczki - wyjaśniał Krzysztof Skiba, komendant Straży Miejskiej w Ełku.

Przekonywał, że "jeżeli osoba w sposób lekceważący, wręcz wulgarny, odnosiła się do strażników, to skorzystali ze swoich uprawnień".

- Jeżeli nastąpiło przekroczenie uprawnień, będą w stosunku do nich wyciągniecie konsekwencje - zapewniał Artur Urbański, wiceprezydent Ełku.

- To wydarzenie, które wczoraj oglądaliśmy, zaniepokoiło nas. Bo na pewno nie powinna tak wyglądać praca straży miejskiej - powiedział Artur Urbański.

Do podobnej sytuacji doszło w połowie lutego na terenie jednej z galerii handlowych w Łodzi. Całą sytuację nagrał jeden ze świadków.

Na filmie widać strażników miejskich zatrzymujących mężczyznę. Funkcjonariusze próbują go obezwładnić, jednak mężczyzna się wyrywa. W końcu, po krótkiej szarpaninie, powalają go na ziemię i próbują skuć kajdankami.

"Za chwilę będą do nas strzelać"

Autor nagrania sugeruje, że mężczyzna został zatrzymany za brak maseczki ochronnej. "Straż miejska zatrzymuje młodego chłopaka za brak maski na twarzy, chłopak mówi im, że nie ma dokumentów przy sobie, więc mówią mu, że zabierają go na komisariat, on mówi stanowcze nie i rozwija się taka akcja" - napisał mężczyzna.

Według niego strażnicy mieli "grozić bronią" koledze zatrzymywanego.

- Do czego to dochodzi, takie sytuacje mamy w tej chwili. Człowieka za maseczkę (aresztują - red.). Za chwilę będą do nas strzelać - mówi autor filmu.

Interwencja strażników miejskich oburzyła wielu internautów.

