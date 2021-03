Mazowsze. Podano wysokość kar dla przedsiębiorców za naruszanie obostrzeń

Karę administracją, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą obowiązujących obostrzeń, nakłada państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Na Mazowszu, jak podała rzeczniczka wojewódzkiego sanepidu, od początku stycznia br. do 4 marca organy powiatowej inspekcji sanitarnej nałożyły 6 kar o łącznej wysokości 115 000 zł.

Powinni stosować się do nakazów

Ponadto w województwie nałożono 8 mandatów o łącznej wysokości 3 150 zł. - W przypadku rażącego łamania zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa wydawane są też decyzje nakazujące zaprzestanie tego rodzaju działalności. W województwie mazowieckim wydano 9 takich decyzji - wskazała Narożniak.

Jak podkreślił Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n.med. Przemysław Rzodkiewicz, podstawową sprawą dla inspektorów jest wyegzekwowanie stosowania się do nakazów, nie "nakładanie kar i nękanie podmiotów grzywnami".

- Regulacje prawne nakładające na osoby fizyczne i przedsiębiorców ograniczenia, nakazy i zakazy mają służyć skutecznemu zwalczaniu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia publicznego oraz zdrowia i życia poszczególnych osób - zauważył inspektor.

Podejście przedsiębiorców

Rzeczniczka WSSE zapewniła, że kontrolujący szczegółowo analizują sposób, w jaki dane obiekty czy lokale prowadzą działalność.

Jak dodała, ma to na celu jednoznaczne ustalenie, czy zadeklarowana przez kontrolowanego zmiana profilu aktywności nie jest pozorna i nie zmierza do obejścia któregoś z nakazów.

- Z kontroli przeprowadzanych w województwie mazowieckim od początku bieżącego roku wynika, że co do zasady, przedsiębiorcy na Mazowszu bardzo odpowiedzialnie podchodzą do istniejących ograniczeń przeciwepidemicznych - zaznaczyła rzeczniczka.

Pub na Mazowszu

Jednym z ostatnich kontrolowanych lokali był pub w centrum Warszawy, przy ul. Parkingowej. Tam w czwartek wieczorem funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, policji i pracownicy sanepidu przeprowadzili interwencję. Akcja służb w lokalu trwała od godz. 18 do 21.

Policjanci wylegitymowali wszystkich przebywających w lokalu włącznie z obsługą - razem 53 osoby. Policjanci zabezpieczyli cały alkohol, nisko- i wysokoprocentowy.

Rzecznik śródmiejskiej policji podinsp. Robert Szumiata twierdzi, że właściciel sprzedawał alkohol niezgodnie z warunkami zezwolenia. Pub zapraszał w mediach społecznościowych do udziału w imprezach, mimo obowiązujących w Polsce zakazów prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej. Na budynku, w którym znajduje się lokal, również były umieszczone plakaty informujące o odbywających się spotkaniach.

