Lekarz wypisał nielegalnie blisko dwa miliony recept na narkotyki i uzależniające leki

Dr George Blatti stanął pod zarzutem nielegalnego przepisywanie ogromnych ilości opioidów z bagażnika jego samochodu i prowizorycznego biura. Dwie z jego recept doprowadziły w sierpniu zeszłego rok do przedawkowania, w jednym przypadku śmiertelnego.

ZOBACZ: 150 kg haszyszu w siedmiu torbach. Policja przejęła narkotyki warte 8 mln zł

Według stacji ABC lekarz jest oskarżony o sprzedaż Roxicodone, Methadone i Dilaudid z bagażnika swojego samochodu na parkingu sieci restauracji Dunkin Donuts w Baldwin na Long Island. Zarzuca mu się też sprzedaż narkotyków w opuszczonym sklepie RadioShack, który wynajmował jako swój prowizoryczny gabinet.

Biuro Prokuratora Okręgowego w hrabstwie Nassau informowało, że Blatti przepisał ponad 1,8 miliona dawek uzależniających opioidów w ciągu pięciu lat. Został aresztowany po tym, kiedy śledczy zauważyli, że wypisuje niezwykle dużą liczbę recept.

Opioidy i amfetamina za gotówkę

Zdaniem prokuratury nabywcy rzekomo prosili o leki w określonych ilościach i Blatti wystawił im recepty bez uprzedniego zbadania, skierowania do specjalistów, bądź zalecenia kuracji łączącej się z ich stanem zdrowia.

ZOBACZ: Trzech nastolatków uciekało autem przed policją. Rozbili się. Mieli przy sobie narkotyki

- Oskarżony, wieloletni lekarz, rzekomo wypisał wiele recept na niebezpieczne opioidy i amfetaminy w zamian za gotówkę. Z naszego dochodzenia wynika, że dr George Blatti nie prowadził legalnej praktyki lekarskiej, nie badał swoich klientów i sprzedawał osobom uzależnionym od narkotyków recepty na parkingach w całym hrabstwie Nassau - powiedziała cytowana przez ABC prokurator okręgowa Madeline Singas.

George Blatti, who's accused of writing prescriptions for massive quantities of opioids that led to the deaths of five patients, was indicted Thursday on murder charges.​ https://t.co/f2zeqp7t6I