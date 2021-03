150 kg haszyszu w siedmiu torbach. Policja przejęła narkotyki warte 8 mln zł

Wszystko wskazuje na to, że te narkotyki miały trafić do obrotu na terenie Polski, ale część mogła być przeznaczona na rynek krajów Europy zachodniej.

W ostatnim czasie policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji w ramach śledztwa nadzorowanego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, w województwie opolskim przejęli dużą ilość nielegalnych substancji narkotycznych.

Na terenie powiatu nyskiego policjanci CBŚP przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat. Osoby były całkowicie zaskoczone błyskawicznym działaniem funkcjonariuszy i nie spodziewały się zatrzymania. W momencie wejścia policjantów na obiekt, mężczyźni chcieli odjechać pojazdem, w którym przewozili siedem toreb transportowych, wypełnionych pakunkami zawierającymi brunatną substancję.

150 tys. działek

Po sprawdzeniu okazało się, że w torbach znajduje się czysty haszysz w ilości blisko 150 kg, który został zabezpieczony i przekazany do analizy laboratoryjnej.

Z szacunków śledczych wynika, że taka ilość narkotyków mogłaby pozwolić na przygotowanie nawet 150 tys. działek dilerskich o wartości ponad 8 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków, za co może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Decyzją sądu obydwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

