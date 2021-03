Gwoździe i plastik. Weterynarze wyciągnęli 71 kg śmieci z żołądka krowy

Indyjscy weterynarze w stanie Hariana na północy kraju wyciągnęli z żołądka ciężarnej krowy 71 kg śmieci, w tym plastiku i gwoździ - podała w czwartek agencja AFP. Eksperci alarmują, że bezpańskie krowy zjadające śmieci to poważny problem w kraju.

Jak podała AFP, krowa została w lutym uratowana z wypadku drogowego przez działaczy organizacji ekologicznej. Podczas operacji z brzucha zwierzęcia wyciągnięto rekordową ilość 71 kg różnego rodzaju śmieci. Jednak krowa nie przeżyła zabiegu, podobnie jak jej płód.

- Płód, nie miał wystarczająco dużo miejsca w brzuchu matki, dlatego nie przeżył - powiedział agencji Ravi Dubay, szef organizacji People For Animals Trust w Faridabadzie.

Harayana vets find 71 kg waste inside pregnant cow; stray bovine dies after failed delivery https://t.co/2AxqrdhJnB — Netamaker (@netamakerIndia) March 4, 2021

Choć przypadek ten jest rekordowy ze względu na ilość śmieci zjedzonych przez krowę, świadczy też o powszechności zjawiska bezpańskich krów snujących się po indyjskich miastach oraz zanieczyszczenia środowiska. Szacuje się, że w całym kraju ulice przemierza ok. 5 mln osobników, często żywiąc się leżącym na ulicach plastikiem i innymi odpadami.

Święte zwierzęta bez ochrony

Jak zauważa AFP, zjawisko nasiliło się za rządów premiera Narendry Modiego, który wzmocnił egzekwowanie przepisów chroniących święte dla wyznawców hinduizmu zwierzęta. Zaś w skutek zamachów przez hinduskich fundamentalistów na rzeźnie i transporty mięsa, rolnicy wolą wypuścić stare i słabe krowy zamiast oddać je na rzeź.

- Krowa jest dla nas bardzo święta, ale nikt nie troszczy się o ich życie. Na każdym rogu każdego miasta jedzą śmieci - stwierdził Dubay.

Według ekologów, spożywanie śmieci przez zwierzęta często prowadzi do ich bolesnej śmierci. Pełna skala zjawiska nie jest znana, ale według doniesień gazety "Times of India", w 5-milionowym mieście Lucknow z powodu jedzenia plastiku ginęło rocznie ok. 1000 krów.

