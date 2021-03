Tom Cruise czaruje na TikToku? To wyjątkowo realistyczny deepfake

"Pokażę ci magiczną sztuczkę" - mówi Tom Cruise, na nagraniu opublikowanym na TikToku. Aktor wyciąga monetę, która po chwili znika w jego dłoniach. "To wszystko prawdziwe" - śmieje się. To nie jedyna sztuczka związana z tym nagraniem, bowiem wizerunek aktora jest stworzony komputerowo. Internauci twierdzą, że to jeden z najbardziej realistycznych "deepfakeów", które powstały do tej pory.