Polscy studenci opracowali cyfrowy stetoskop. "To jest przyszłość"

Tradycyjny lekarski atrybut - stetoskop - zmienia swoje oblicze. Wkrótce ma być majstersztykiem współczesnej technologii, który pomoże lekarzom w diagnozie skuteczniej niż zwykłe osłuchanie pacjenta. To ważny projekt studentów wrocławskich uczelni. Więcej w materiale "Wydarzeń".

Stetoskop to w gabinecie nieodłączny atrybut lekarza, którym medyk potrafi wiele usłyszeć. - Szmery oddechowe, szmer pęcherzykowy, szmery oskrzelowe, zanikanie tych szmerów, w pewnych chorobach układu oddechowego służy ocenie układu krążenia - wyjaśniał lekarz Waldemar Gadziński.

Jednak w dobie pandemii i licznych teleporad jego wykorzystanie jest utrudnione. Studenci wrocławskich uczelni - Uniwersytetu Medycznego i Politechniki - połączyli siły i stworzyli inteligentny cyfrowy stetoskop.

Naszpikowane elektroniką urządzenie w niczym nie przypomina tradycyjnych słuchawek. Wewnątrz ma skomplikowany algorytm, czyli sztuczną inteligencję, która ma wspomóc lekarskie ucho.

- Będzie się uczył na setkach tysięcy przypadków oraz sam spróbuje wydać wynik na podstawie tego, co usłyszy - tłumaczył Jakub Michałowicz, student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

"Będzie ułatwiał diagnozę"

Cyfrowy stetoskop został zaprojektowany tak, by pacjent mógł użyć go sam w domu. Wyniki odsłucha lekarz. Ma być też wsparciem dla młodych lekarzy, bo skuteczne osłuchiwanie, to nie tylko medyczna wiedza.

- Na pewno zależy to od doświadczenia lekarza, bo nie wystarczy, że on cokolwiek słyszy, tylko musi wiedzieć, jak zakwalifikować ten rodzaj szmeru - podkreślał dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

- Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu dźwięku na smartfonie, jesteśmy w stanie zrobić głośniej, przewinąć czy dopasować dźwięk do naszych potrzeb - powiedział Tomasz Skrzypczak, student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, koordynator projektu.

Aplikacja w telefonie nie tylko przeanalizuje parametry płuc lub serca, ale również wyciągnie wnioski. - Będzie ułatwiała diagnozę i to jest największy atut tego projektu - podkreśla Filip Ciąder, student Politechniki Wrocławskiej.

- To jest przyszłość, szczególnie kiedy chcemy diagnozować na odległość - zaznacza dr hab. Mastalerz-Migas. A z tym borykają się m.in. lekarze na oddziałach covidowych, którzy w ochronnych strojach mają problem z używaniem klasycznych stetoskopów.

To urządzenie ma kosztować kilkaset złotych. W tej chwili gotowy jest prototyp, ale na jego dopracowanie i certyfikację potrzebne są pieniądze.

