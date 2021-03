Szczepionka Novavax może być produkowana w Polsce. Inwestycje sfinansuje Polski Fundusz Rozwoju

"Mabion zawarł umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotyczące produkcji antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19" - podała spółka Mabion. Dodał, że zawarła też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Będzie 40 mln złotych na "polską" szczepionkę

Z kolei Paweł Borys, prezes grupy PFR ujawnił te informacje na Twitterze. "Grupa PFR sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion" - napisał. "Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw COVID-19" - napisał Borys, który dodał, że transfer technologii do Polski ma nastąpić w drugim kwartale.

⁦@Grupa_PFR⁩ sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na #COVID19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion👍🏻 Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw #COVID19🇵🇱 pic.twitter.com/I57xHExtq4 — Paweł Borys (@PawelBorys_) March 3, 2021

"Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. ("PFR") porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł ("Inwestycja PFR" oraz "Porozumienie") z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy Spółki z Novavax, Inc. dotyczącej seryjnej produkcji szczepionki na COVID-19, będącej aktualnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków" - podała w środę spółka Mabion.

Intencją stron jest inwestycja PFR w formie oprocentowanej trzyletniej pożyczki (lub emisji obligacji) udzielonej spółce do 30 mln zł ("Inwestycja Dłużna") oraz objęcia akcji spółki do 10 mln zł w ramach planowanej emisji akcji.

Firma z Łodzi z technologią produkcji antygenu

Jednocześnie Mabion poinformował o zawarciu umowy z firmą Novavax z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na podstawie której Mabion - przy udziale Novavax - "podejmie działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby techniczne procesu w skali komercyjnej".

ZOBACZ: Izrael ogłasza sukces w walce z pandemią. Szczepionka skuteczna w niemal 100 proc.

Novavax jest firmą biotechnologiczną zaangażowaną w dostarczanie nowych produktów, które wykorzystują jej własną, innowacyjną, opatentowaną technologię rekombinowanych szczepionek nanocząsteczkowych w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych - podano w informacji.

Jak czytamy na stronie Mabion, jest to polska firma biotechnologiczna, utworzona w marcu 2007 roku. Przedmiotem jej działalności jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych.

Polska zakontraktowała 8 mln dawek

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w piątek, że Polska ma zakontraktowanych 8 mln szczepionek na COVID-19 firmy Novavax. Szczepionka ta jest aktualnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków. Jednocześnie szczepionka Novavaxa jest pierwszym preparatem, który wykazał skuteczność przeciwko wariantowi koronawirusa B.1.1.7. z wysp brytyjskich.

- Podjednostkowa szczepionka amerykańskiej firmy Novavax zawiera białko wirusa, przeciw któremu organizm wytwarza przeciwciała - wyjaśniła prof. Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

ZOBACZ: Budowa rozlewni szczepionek ruszy w maju - wiceminister w "Debacie Dnia"

27 stycznia Novavax poinformował, że w testach jego szczepionka wykazała 89,3 proc. skuteczności w zapobieganiu COVID-19 i była prawie tak samo skuteczna w ochronie przed bardziej zakaźnym wariantem z Wysp . Skuteczność ta była na poziomie 85,6 proc. Badania objęły 15 tys. osób w wieku od 18 do 84 lat (ok. 27 proc. osób biorących udział w badaniu to osoby w wieku 65+).

Dla porównania preparaty Pfizer/BioNTech i Moderna w przypadku podania dwóch dawek miały skuteczność na poziomie ok. 95 proc.

WIDEO - "Raport": co było w "szczepionce" sprzedanej dziennikarzom? Wyniki są zaskakujące Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl, PAP