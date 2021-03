Ratowali ludzkie życie. Znaleźli liścik z wulgaryzmami

Ratownicy medyczni z Łodzi uczestniczyli w akcji ratunkowej. Po powrocie do karetki znaleźli za wycieraczką liścik z wulgaryzmami. Autor napisanej odręcznie wiadomości miał pretensje do ratowników, że zastawili mu wyjazd. "To, że masz włączone koguty nie oznacza, że możesz parkować gdzie popadnie szmato!!!" - napisał.

"Zwykle dzielimy się z Wami pozytywnymi wydarzeniami z naszego życia. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam liścik, jaki zastał nasz zespół po powrocie do karetki" - napisali na swoim Facebooku ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

"Naucz się parkować"

Do wpisu dołączyli zdjęcie odręcznie napisanego listu, który ktoś umieścił za wycieraczką ambulansu.

"Naucz się (...) parkować. Bo to, że masz koguty włączone, to nie znaczy, że możesz parkować, gdzie popadnie szmato!! Nie utrudniaj innym wjazdu i wyjazdu!!!" - napisał anonimowy autor.

"Wyjaśnijmy! Jeśli widzicie ambulans pozostawiony na włączonych sygnałach świetlnych, oznacza to, że nasz zespół ratuje życie. Są to zwykle wizyty, podczas których prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową. Wezwania do osób z zawałem mięśnia sercowego czy udarem mózgu. W tych przypadkach liczy się czas..." - wyjaśnili ratownicy.

Pacjent w stanie zagrożenia życia

Do sprawy odniósł się również rzecznik prasowy WSRM w Łodzi, Adam Stępka. Jak przekazał interwencja ratowników miała miejsce ul. Wschodniej, w centrum miasta.

- Było to wezwanie do pacjenta w stanie zagrożenia życia. Zespół podjął interwencję medyczną, pacjent został zaopatrzony i zabezpieczony - powiedział w rozmowie z "Expressem Ilustrowanym".

Jak dodał po powrocie do ambulansu, ratownicy nie zastali nikogo, komu przeszkadzałaby zaparkowana karetka.

Wskazał również na pewien problem z dojazdem karetek do pacjentów w Łodzi. - Ulice o tzw. spowolnionym ruchu są zwężane do granic możliwości i pełne przeszkód, które mają wymuszać na kierowcach wolną jazdę samochodem, a dla karetek stanowią utrudnienie w drodze przejazdu do pacjenta - stwierdził.

dk/grz/ polsatnews.pl, "Express Ilustrowany"