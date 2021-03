Policja na rolkach ma walczyć z przestępczością na ulicach Karaczi

20-osobowy zespół, który jest częścią Specjalnej Jednostki Bezpieczeństwa, składa się z 10 mężczyzn i 10 kobiet, którzy będą patrolować wąskie alejki i ulice Karaczi. - Uznaliśmy, że musimy wymyślić innowacyjne podejście do kontroli przestępczości na ulicach – powiedział szef jednostki Farrukh Ali.

Przyznał, że chociaż trudno będzie rozmieścić policjantów na rolkach w całym Karaczi ze względu na złe warunki drogowe i nierówne chodniki, to zostaną oni wysłani na ulice i do tych części miasta, w których częściej dochodzi do kradzieży i molestowania.

ZOBACZ: Przed policją ukrył się w Pawlaczu. "Level master"

Jak dodał Ali, z powodu obaw o bezpieczeństwo, policjanci na rolkach będą nosić tylko broń ręczną, zmniejszając ryzyko rykoszetu pocisków.

Policjanci na rolkach oficjalnie miała rozpocząć patrole w marcu, ale już w lutym funkcjonariusze kontrolowali tętniące życiem nabrzeża Karaczi.