"Zaliczył" skok autem z mostu. Uciekał przed policją [WIDEO]

Przebił bariery ochronne i wpadł do rzeki, a potem próbował uciekać pieszo - tak wyglądała ucieczka 30-letniego kierowcy, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Sulęcinie. Policja opublikowała w sieci nagranie z pościgu. Widać na nim, jak rozpędzone auto wjeżdża na most, a następnie wpada do wody.