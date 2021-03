Przed policją ukrył się w Pawlaczu. "Level master"

W poniedziałek policjanci z Piły zapukali do jednego z mieszkań w tym mieście, by doprowadzić do sądu 17-latka. Na miejscu zastali jednak tylko jego matkę.

Kobieta wyjaśniła funkcjonariuszom, że syna nie ma w domu, a jeśli jej nie wierzą, to sami mogą to sprawdzić. Podczas przeszukania mieszkania rzeczywiście na początku policjanci nie znaleźli 17-latka. Przed wyjściem ich uwagę zwrócił jednak podwieszony w przedpokoju pod sufitem pawlacz i postanowili go sprawdzić.

Jak się okazało - mieli nosa - to właśnie tam ukrywał się chłopak.

17 latek poszukiwany przez Sąd w Pile - „level master” 😎 pic.twitter.com/XMpFWvc4R9 — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) March 2, 2021

Nastolatek został doprowadzony do sądu, gdzie poddano go badaniom przez zespół specjalistów.

pgo/ml/ polsatnews.pl