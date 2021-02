Pod 6-latką załamał się lód. 10-latek zginął próbując ją ratować

6-letnia Abigail Luckett bawiła się z 10-letnim bratem nad zamarzniętym stawem w Tennessee w USA. Nagle pod dziewczynką załamał się lód i wpadła do zimnej wody. Chłopiec wskoczył do stawu, by ratować siostrę. Dziewczynka przeżyła, jej brat zmarł w szpitalu.

Trójka dzieci bawiła się nad brzegiem zamarzniętego stawu w Millington w hrabstwie Shelby w amerykańskim stanie Tennessee. 6-letnia Abigail Luckett weszła na lód, który załamał się pod nią. Dziewczynka wpadła do zimnej wody. 10-letni brat Abigail, Benjamin wskoczył do stawu, by ratować siostrę. Drugi brat pobiegł po pomoc.

Abigail i Benjamin nie byli w stanie samodzielnie wydostać się z wody. Dziewczynkę zdołał wyciągnąć ze stawu ojciec rodzeństwa, nie mógł dosięgnąć jednak syna. Chłopca z wody wydobyły dopiero przybyłe na miejsce służby ratunkowe.

Dziewczynka wraca do zdrowia

Po przewiezieniu rodzeństwa do szpitala, 10-letni Benjamin zmarł z wychłodzenia. Abigail wciąż jest pod opieką lekarzy. Według relacji "The Daily Mail" jest w dobrym stanie i wraca do zdrowia.

Po tragedii lokalne władze zaapelowały by zachować ostrożność w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. "Lód nie ma wystarczającej grubości, by utrzymać człowieka" - piszą w oświadczeniu"

Gwałtowna zima paraliżuje część Stanów Zjednoczonych, w tym stan Tennessee, gdzie doszło do wypadku.

