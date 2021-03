Papież leci na pielgrzymkę. "Najbardziej niebezpieczna podróż tego pontyfikatu"

W dniach od 5 do 8 marca papież odwiedzi Bagdad, miasto An-Nadżaf, złoży wizytę ajatollahowi Alemu al-Sistaniemu; uda się też na Równinę Ur- ziemię Abrahama. Będzie również w Irbilu, czyli w stolicy Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, w Mosulu i mieście Karakosz na Równinie Niniwy.

Dziesięć razy bardziej niebezpieczna

- To będzie podróż ryzykowna. Pełna zagrożeń była też pielgrzymka do Republiki Środkowoafrykańskiej i to do tego stopnia, że francuskie służby odradzały wręcz tę wizytę, ale podróż do Iraku jest dziesięć razy bardziej niebezpieczna od tamtej- stwierdziła znana włoska watykanistka, relacjonująca trzeci pontyfikat.

Jak wyjaśniła, zagrożenia wynikają przede wszystkim z sytuacji w Iraku. - Jest ona zmienna, kraj wychodzi z wojny domowej, są strefy, gdzie znajdują się nadal punkty oporu Państwa Islamskiego- dodała.

- Sytuacja jest niestabilna, a do tego nie można zapominać o tym, że w styczniu doszło do podwójnego samobójczego zamachu na targu w Bagdadzie, w którym zginęło ponad 30 osób, a około stu zostało rannych- stwierdziła Franca Giansoldati.

ZOBACZ: Które kraje odwiedzi papież w 2021 roku?

Niepokojące są jej zdaniem także niedawne doniesienia z Irbilu, gdzie doszło do ataku rakietowego na bazę sił koalicji koło lotniska, na którym 7 marca wyląduje papieski samolot.

- To wszystko może wskazywać na to, że rozpoczyna się spirala przemocy. Tymczasem papież wyrusza w podróż, na trasie której są cztery różne miasta z ogromnymi zagrożeniami, dla niego samego i jego otoczenia- oceniła włoska watykanistka.

Ryzyko związane z pandemią

Drugie ryzyko według niej związane jest z pandemią.

"W Iraku - zauważyła- notuje się bardzo dużo zakażeń, które wzrosły pod koniec stycznia. To jest niepokojące, bo nowe warianty wirusa zagrażają tamtejszej służbie zdrowia, która nie jest odpowiednio wyposażona".

- A zatem papież, który absolutnie jest zdecydowany pojechać do Iraku, musi stawić czoła tym dwóm scenariuszom - dodała dziennikarka rzymskiej gazety.

Jako jedno z największych wyzwań wskazała mszę na stadionie w Irbilu, który mieści ponad 20 tysięcy osób. Postanowiono, że będzie mogło tam wejść do 10 tysięcy ludzi, przy zachowaniu dystansu. Na razie zarejestrowano 4,5 tysiąca zgłoszeń.

ZOBACZ: Papież Franciszek odwiedził cesarza Japonii

- Moim zdaniem plan tej podróży Franciszka zrodził się z jego wielkodusznej woli pomocy irackim chrześcijanom, których 65 procent opuściło kraj w ciągu ostatnich 10 lat i są oni bardzo kruchą mniejszością - stwierdziła Franca Giansoldati. Jak zaznaczyła, chrześcijanie padli tam ofiarami okrutnych, strasznych prześladowań.

- Papież chce pojechać, by im pomóc i powiedzieć: nie zostawię was samych. Tyle, że jest to misja bardzo skomplikowana - powiedziała.

Według jej informacji różne osoby w Watykanie starały się przekonać Franciszka, by przesunąć podróż na wrzesień lub październik. Jednak, jak dodała, papież jest zdecydowany pojechać teraz.