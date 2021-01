Które kraje odwiedzi papież w 2021 roku?

Dokładny program pobytu Franciszka w Iraku nie jest jeszcze znany. Na początku grudnia Watykan ogłosił, że papież odwiedzi Bagdad, równinę Ur, związaną ze wspomnieniem Abrahama, miasto Irbil, a także Mosul i Karakosz na równinie Niniwa. Będzie zatem między innymi w miejscach zniszczonych przez dżihadystów z Państwa Islamskiego podczas ciężkich walk w minionych latach.

Franciszek zrealizuje plany, jakie miał św. Jan Paweł II, który chciał w Roku Świętym 2000 odwiedzić Ur, ziemię Abrahama. Ostatecznie wizyta ta nie doszła do skutku.

Marcowa podróż papieża będzie pierwszą pielgrzymką od wybuchu pandemii. W listopadzie 2019 roku Franciszek odwiedził Tajlandię i Japonię.

Według nieoficjalnych informacji watykanistów rozważana jest także podróż do Kazachstanu; śladami polskiego papieża, który był tam w 2001 roku. Nie ma jeszcze żadnych konkretnych planów, bo wszystko zależy od przebiegu pandemii.

W specjalnych przesłaniach do ludność Sudanu Południowego i Libanu, ogłoszonych w Wigilię, papież wyraził pragnienie udania się do tych krajów. Do młodego afrykańskiego państwa chce pojechać już od dłuższego czasu, ale także przed pandemią wizytę tę uniemożliwiała panująca tam sytuacja. Franciszek chciałby też wesprzeć ludności Libanu, dotkniętą tragicznymi eksplozjami w Bejrucie w sierpniu zeszłego roku.

Nie wiadomo również, czy papież weźmie udział w 52. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie, zaplanowanym na wrzesień. Z powodu pandemii został on przełożony o rok.