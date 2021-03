Proboszcz poważnie ranny. Policja nie wyklucza żadnej z hipotez

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Wielkiej Woli - Paradyżu (woj. łódzkie). O sprawie poinformowało Radio Plus Radom. Według wstępnych nieoficjalnych informacji, duchowny zamykając bramę na plebanię przy ulicy Koneckiej miał zostać zaatakowany przez nieznanego sprawcę, a w konsekwencji trafić do szpitala z poważnym urazem głowy.

Informacji tych nie potwierdza asp. szt. Barbara Stępień z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

"Bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności"

- Na chwilę obecną nie możemy w sposób jednoznaczny przesądzić, w jakich okolicznościach doszło do urazu. Bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności od nieszczęśliwego wypadku po czyn zabroniony - powiedziała policjantka w rozmowie z polsatnews.pl.

Jak dodała, służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Zabezpieczono ślady, a także wykorzystano psa tropiącego.

Według rozgłośni, stan księdza ma się poprawiać.

69-letni ks. prał. Adam Myszkowski jest od 29 lat jest proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Paradyżu oraz kustoszem sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela, a także dziekanem dekanatu żarnowskiego.

emi/msl/ polsatnews.pl