Do zdarzenia z udziałem dwóch mieszkańców Działoszyna w wieku 29 i 34 lat doszło w czwartek po południu w okolicach tamtejszej plebanii.

- Mężczyźni, będąc pod wpływem alkoholu, wykrzykiwali przed plebanią wulgaryzmy adresowane do zamieszkujących tam księży. W pewnym momencie 43-letni wikary wyszedł z budynku, by zobaczyć, co się dzieje. Wówczas mężczyźni zaczęli mu ubliżać oraz bić po całym ciele. Na pomoc księdzu ruszył świadek zdarzenia - 70-letni mieszkaniec Działoszyna, który również został zaatakowany - zrelacjonował mł. asp. Marcin Pawełoszek z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Policjanci bardzo szybko zatrzymali napastników i umieścili ich w areszcie. Po wytrzeźwieniu mężczyźni mają usłyszeć zarzuty pobicia, za co grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.