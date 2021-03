Koniec z maseczkami i lockdownem. Kolejne stany znoszą obostrzenia

Wszystkie obostrzenia, które wprowadzono w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przestaną obowiązywać w Teksasie w środę, 10 marca.

"Otwieramy na 100 procent"

Mieszkańcy nie będą musieli nosić maseczek w przestrzeni publicznej. - Aby powstrzymać Covid, nadal potrzebna jest osobista czujność w celu przestrzegania bezpiecznych standardów. Po prostu teraz mandaty stanowe nie są już potrzebne - powiedział Greg Abbott na wtorkowej konferencji prasowej w Lubbock.

Przekazał, że firmy będą mogły wznowić działalność bez żadnych ograniczeń. - Zbyt wielu Teksańczyków odsunięto od możliwości zatrudnienia. Zbyt wielu właścicieli małych firm miało trudności z opłaceniem rachunków. To musi się skończyć. Nadszedł czas, aby otworzyć Teksas w 100 proc. - stwierdził.

I just announced Texas is OPEN 100%.



EVERYTHING.



I also ended the statewide mask mandate.