Nowy sezon "Ninja Warrior Polska". Show, którego jeszcze nikt nie wygrał

We wtorek 2 marca do Polsatu wraca show "Ninja Warrior Polska". To trzeci sezon turnieju, którego nie udało się jeszcze nikomu wygrać. Na całym świecie dokonało tego zaledwie 9 osób. Zmagania nowych uczestników na ekstremalnie trudnym torze przeszkód od 20:05 w Polsacie.