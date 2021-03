Chcieli wejść do sanktuarium. Zaczęli demolować zabytkowe wejście

Grupa osób usiłowała około godziny 21 we wtorek dostać się do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w Myślenicach (woj. małopolskie). Według portalu myslenicka24.pl, gdy sprawcom nie udało się sforsować drzwi do świątyni, zaczęli demolować wejście do kościoła. Uszkodzona została elewacja, naruszona została także zabytkowa płyta nagrobna wmurowana w ścianę przy wejściu.