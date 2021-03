Apostazja. Kto odchodzi z Kościoła?

Wyjaśnił, że ISKK po raz pierwszy zajął się tematem apostazji w Polsce w roku 2011. Według zgromadzonych wówczas danych wnioski o apostazję w całej Polsce w ciągu 2010 roku złożyło 459 osób.

Badanie pilotażowe

Ks. dr Sadłoń powiedział, że "na początku roku 2021 ISKK przeprowadził badanie pilotażowe wśród osób, które dokonały akty wystąpienia z Kościoła".

- Bierzemy pod uwagę możliwość dalszych badań, ale na ten moment nie zajmujemy się tym tematem. W badaniu pilotażowym udało nam się przebadać 210 osób, które formalnie wystąpiły z Kościoła - powiedział dyrektor ISKK.

- Badanie wskazało, że zasadniczo są to osoby z dużych miast i stosunkowo młode, zaś najważniejszą przyczyną formalną wystąpień z Kościoła nie jest brak wiary, lecz negatywne postrzeganie instytucji Kościoła - wyjaśnił.

O modlitwę za osoby, które w ostatnim czasie zdecydowały się na apostazję, poprosił w liście pasterskim na Wielki Post metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Jak podkreślił, ich decyzje "są powodem cierpienia i podziałów w wielu rodzinach".

- Zdaję sobie sprawę z tego, że przyczyną odejścia niektórych był także brak czytelnego świadectwa wiary z naszej strony - przyznał hierarcha. Metropolita poznański zaznaczył, że "dla każdego istnieje droga powrotu".

Czym jest apostazja?

Dokumenty Kościoła katolickiego odróżniają formalne wystąpienie z Kościoła polegające na porzuceniu wiary (apostazji), od zaprzeczenia prawdom wiary oraz sprzeciwiania się roli Kościoła.

"Obowiązek zachowania wspólnoty z Kościołem w najbardziej radykalny sposób narusza ten katolik, który dokonuje aktu odstępstwa od wspólnoty Kościoła, bądź to, jako heretyk, który uporczywie, po przyjęciu chrztu, zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywie powątpiewa o niej; bądź to, jako apostata, który całkowicie porzuca wiarę chrześcijańską (występując z Kościoła katolickiego i wstępując do wspólnoty religijnej niechrześcijańskiej lub pozostając poza jakąkolwiek wspólnotą religijną); bądź to, jako schizmatyk, który odmawia uznawania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo (kan. 751 KPK)" - czytamy w Dekrecie Ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła z 7 października 2015 r.