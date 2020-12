Kościół w Polsce wraca do badania zjawiska apostazji

Jak dowiaduje się Interia, Kościół wraca do badania zjawiska apostazji w Polsce. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zajmie się na nowo tą kwestią. - W stosunku do liczby chrztów to wciąż niewielki odsetek, mamy jednak sygnały, nie tylko z mediów, że liczba aktów apostazji wzrosła - mówi ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu.