Szef FBI: atak na Kapitol uznajemy za akt "krajowego terroryzmu"

"Ten atak, to oblężenie, było po prostu przestępstwem, a my w FBI uznajemy to za krajowy terroryzm" - stwierdził Wray, zeznając w Senacie po raz pierwszy po tym wydarzeniu.

W ciągu nieco mniej niż dwóch miesięcy od szturmu w obejmującej całe Stany Zjednoczone bezprecedensowej operacji FBI aresztowało blisko 300 osób uczestniczących w zamieszkach na stołecznym Wzgórzu Kapitolińskim.

W ramach pomocy w identyfikacji uczestników ataku FBI otrzymało od Amerykanów ponad 270 tysięcy wskazówek. Wiele z nich dzięki uważnemu oglądaniu przez obywateli opublikowanych w mediach społecznościowych filmów ze szturmu. "Niektórzy podjęli nawet bolesny krok, donosząc na swoich przyjaciół lub członków rodziny" - przyznał Wray.

FBI Director Christopher Wray said the agency views the Jan. 6 Capitol attack as "domestic terrorism."



“The problem of domestic terrorism has been metastasizing across the country for a long time now, and it’s not going away any time soon.” https://t.co/JPf9NdCcl3 pic.twitter.com/x24r4f3sO8