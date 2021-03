SUV zderzył się z ciężarówką. Zginęło 15 osób

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano czasu lokalnego, na drodze stanowej 115, w rejonie położonego w pobliżu granicy z Meksykiem miasta El Centro, ok. 160 km na wschód od San Diego.

Ford Expedition, w którym jechało 27 osób, zderzył się z ciężarówką przewożącą żwir.

Nielegalni imigranci ofiarami wypadku

Dyrektor pogotowia ratunkowego regionalnego centrum medycznego w El Centro Judy Cruz poinformowała na konferencji prasowej, że 14 osób zginęło na miejscu. Siedem rannych osób przewieziono do szpitala w El Centro, gdzie jedna z nich zmarła. Niezależnie od tego, dwie ofiary wypadku zostały przetransportowane do szpitala w Brawley.

Według dyrektora szpitala w El Centro dr Adolphe'a Edwarda ofiarami katastrofy są nielegalni imigranci. Podkreślił, że ranni doznali poważnych urazów.

W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze nagrania z miejsca zdarzenia.

15 people have been killed after an SUV carrying 27 people crashed into a big rig.



🎥 Video courtesy KYMApic.twitter.com/2KfnW9Kqfi — Michael Barthel (@RealMiBaWi) March 2, 2021

Póki co nie wiadomo co było przyczyną wypadku. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja. Według rzecznika kalifornijskiej policji drogowej Jake'a Sancheza w Fordzie zgodnie z prawem nie powinno jechać więcej niż siedem do ośmiu osób.

#BREAKING: New footage shows the scene after a bus and truck collided on HWY 115 near Holtville, California. Preliminary scanner reports suggest at least 12 people have been killed or injured. Video via Mario Gomez on Facebook. pic.twitter.com/YTtL3BwAsc — UA News (@UrgentAlertNews) March 2, 2021

