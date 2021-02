Ogromny karambol w Teksasie. Co najmniej 5 osób zginęło

Agencja AP podała, że na autostradzie międzystanowej numer 35 w okolicy Fort Worth jest "plątanina naczep, samochodów i ciężarówek".

- Na miejscu jest kilka lawet. Rozplątanie tego wraku zajmie dużo czasu - powiedział rzecznik firmy MedStar obsługującej karetki pogotowia ratunkowego Matt Zavadsky. Dodał, że 36 osób zostało zabranych do szpitala, kilka z nich odniosło poważne obrażenia.

Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles... @CBSDFW @CBSNews @ABC @WeatherNation @weatherchannel @ReedTimmerAccu @FoxNews @cnnbrk pic.twitter.com/HFpeJoRA2Q

Zavadsky poinformował, że oblodzona droga była "tak zdradziecka", że kilku ratowników po przybyciu na miejsce przewróciło się.

The view from the sky shows just how devastating and long this path of destruction is in #FortWorth.



So many cars. And a whole lot of semi trucks.#I35PileUp @wfaa pic.twitter.com/2xXgGgcZYF