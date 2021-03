Przybywa zarabiających na czarnym rynku szczepionkowym. Robią to bez skrupułów, a nielegalny biznes opierają na strachu. Oferty zaszczepienia się poza kolejnością można łatwo znaleźć, podobnie same "szczepionki" oraz negatywne testy na koronawirusa. Reporterzy "Raportu" jako pierwsi odkryli epidemiczny czarny rynek. Teraz dotarli do kolejnych, dla których pandemia to czysty zysk.