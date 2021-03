Dania chce odsyłać uchodźców z Syrii. "Powinni wrócić do domu"

Duński rząd uznał, że Damaszek i okolice to bezpieczne terytoria, na które mogą wrócić mieszkańcy. W związku z tym cofnięto pozwolenia na pobyt 94 syryjskim uchodźcom, a sytuacja kolejnych 350 osób jest analizowana. Ci, którym rząd odbierze zezwolenia, będą mogli wrócić do domu, bądź pozostać w obozach deportacyjnych.

- Musimy zapewnić ludziom ochronę tak długo, jak jest to potrzebne. Ale kiedy warunki w kraju pochodzenia poprawią się, były uchodźca powinien wrócić do domu i tam na nowo rozpocząć życie - podkreślił duński minister imigracji Mattias Tesfaye.

Denmark becomes the first European nation to tell Syrian refugees they must return home, saying the country is now safe

