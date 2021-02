Upozorował własne porwanie. Chciał wywinąć się od pracy

Policjanci zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny. Gdy przybyli na miejsce jego ręce były związane, a usta zakneblowane. 19-latek z Arizony (USA) przekazał funkcjonariuszom, że został uprowadzony. Po trwającym kilka dni śledztwie okazało się, że sam upozorował swoje porwanie, aby zwolnić się z pracy.

Funkcjonariusze odpowiedzieli na wezwanie dotyczące rannego mężczyzny w pobliżu torów kolejowych w Coolidge, mieście w okolicach Phoenix w Arizonie. Osoba, która zaalarmowała służby przekazała, że chłopak traci przytomność.

Kiedy przybyli na miejsce, znaleźli mężczyznę ze związanymi za plecami rękoma i chustką wepchniętą w usta. Kiedy go oswobodzili poinformował ich, że po wypełnieniu zleconych w pracy zadań wrócił do domu, gdzie dwóch zamaskowanych mężczyzn uprowadziło go. Miał zostać uderzony w tył głowy i stracić przytomność.

"Pieniądze ukryte na pustyni"

Przewieziono go do szpitala, gdzie został zbadany i ponownie przesłuchany przez policję. Potwierdził wówczas historię o porwaniu, które uzasadniał tym, że jego ojciec miał ukrytą dużą ilość pieniędzy na pustyni.

Detektywi przez wiele dni próbowali zbadać tę sprawę przeglądając m.in. nagrania z monitoringu i przesłuchując osoby, o których wspomniał poszkodowany. Dokumentacja szpitalna wykazała, że ​​mężczyzna nie doznał wstrząsu mózgu ani obrażeń głowy, jak podano wcześniej raporcie policyjnym, a wiadomości tekstowe sprawdzone przez detektywów nie zawierały przekazanych przez niego informacji.

Na tej podstawie śledczy stwierdzili, że jego historia została sfabrykowana i nie doszło do porwania ani napadu. Nie ujawniono także ukrywanych pieniędzy.

Mężczyznę oskarżono o upozorowanie własnego porwania. W zeznaniu policja stwierdziła, że ​​19-letni Soules przyznał, że wymyślił historię porwania, aby zwolnić się z pracy.

