Krewny królowej Elżbiety trafi do więzienia. Za napaść seksualną

- Nie sądziłem, że jestem w stanie zachować się tak, jak zrobiłem, ale muszę stawić temu czoła i wziąć na siebie odpowiedzialność - powiedział podczas rozprawy Bowes-Lyon.

Hrabia przeprosił swoją ofiarę. Utrzymuje, że podczas przyjęcia "upił się do nieprzytomności", co jednakże "nie jest dla niego żadnym usprawiedliwieniem" - stwierdził przed sądem.

Obrońca arystokraty, John Scott, podkreślał "szczerą skruchę" swojego klienta, który - jak utrzymuje adwokat - nie zagraża innym. Sąd orzekł, że 34-latek musi za swoje przestępstwo odpowiedzieć i skazał go na 10 miesięcy więzienia.

Napaść na zamku królowej-matki

Napaść miała miejsce 13 lutego 2020 roku po przyjęciu na zamku Glamis położonym w miejscowości Angus w Szkocji. To siedziba rodu Bowes-Lyon. W dzieciństwie była domem królowej-matki Elżbiety, żony Jerzego VI Windsora, króla Anglii i ojca obecnej królowej Elżbiety II.

Hrabia wdarł się do sypialni kobiety. Podczas trwającej 20 minut napaści seksualnej, miał wielokrotnie próbować ściągnąć 26-latce koszulę nocną, popychał ją na łóżko i chwytał za piersi. W pewnym momencie udało jej się uciec z pokoju.

The court heard the woman was attending a 3 day public relations event & had gone to bed when a “drunk” Bowes-Lyon went to her room at around 1.20am

He persuaded her to open the door, pushed his way in, then pushed her on the bed & sexually assaulted her.https://t.co/wH9NmCTaab