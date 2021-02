Rejestracja nauczycieli na szczepienia przedłużona do piątku (19 lutego) do końca dnia - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wcześniej planowano, że zakończy się ona w czwartek. Oznacza to, że ta grupa zawodowa zyskała jeden dodatkowy dzień, by zapisać się na szczepienie.

"Uwaga! Rejestracja na szczepienia przedłużona do piątku, 19 lutego, do końca dnia! Zachęcamy nauczycieli ze szkół i placówek, nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach do zgłaszania się do szczepień!" - napisało MEiN na Twitterze.

Dwa systemy rejestracji dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Rejestracja dla nich rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 8:00.

Wprowadzono dwa oddzielne systemy zgłoszeń: dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych za pomocą Systemu Informacji Oświatowej, a także dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach za pośrednictwem systemu POL-on.

W ubiegłym tygodniu (od poniedziałku do środy) rejestrować na szczepienia przeciw COVID-19 mogła się pierwsza grupa nauczycieli, czyli ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. Są to m.in.: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela lub wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), szkół i placówek specjalnych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek.

