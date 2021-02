Fakty i mity o koronawirusie. "Niektórzy mówią, że wirus został wypuszczony z laboratorium"

Na polityce i piłce nożnej znamy się wszyscy, na medycynie większość z nas. W każdym razie wielu z nas tak się wydaje, o czym niemal każdego dnia przekonują się lekarze.

- To co pacjenci przeczytają w internecie, to nie tylko dotyczy obecnej sytuacji, ale często różnych innych chorób. Pacjenci często zanim trafią do lekarza przeczytają coś w internecie, przychodzą praktycznie z gotową diagnozą, która często jest błędna, bo tych informacji na różne tematy jest bardzo dużo. I potem tłumaczyć, odwracać, polemizować z tymi wszystkimi teoriami jest bardzo trudno. W tym przypadku jako, że jest to problem nowy, ważny, dotyczący każdego z nas, tym bardziej jest to trudne - mówi Eryk Matuszkiewicz toksykolog, lekarz internista ze szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Lekarz przyznaje, że niektóre teorie sprawiają, że włosy jeżą się na głowie.

- Mimo, że minęło już dość sporo czasu, bo rok to dużo, to te teorie pojawiają się i są co jakiś czas nowe. Niezmienną jest ta, że niektórzy uważają, że to nie może być koronawirus, że to musi być inna choroba, nie może to być to. Inni mówią o tym, że wirus został wypuszczony z jakiegoś laboratorium żeby wywołać trudno mi powiedzieć właściwie co. Niektórzy jeszcze wątpią w istnienie samej choroby, powikłań, wszystkiego co się u nas dzieje, że to nie jest też takie groźne - dodaje.

4 marca minie rok, od kiedy w Polsce zdiagnozowano pacjenta zero. To na tyle krótko by w wielu aspektach koronawirus wciąż był księgą pełną tajemnic. To też wystarczająco długo, by niesprawdzone informacje wymieszały się z wiedzą naukową. Popularne teorie skonfrontowaliśmy z wiedzą ekspertów. Ich zdanie na ten temat do obejrzenia w "Raporcie".