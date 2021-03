Lockdown woj. warmińsko-mazurskiego. Najmłodsi uczniowie wracają do nauki zdalnej

W podstawówkach woj. warmińsko-mazurskiego w klasach 1-3 uczy się ponad 40 tys. dzieci. Wszystkie od poniedziałku będą się uczyć w trybie zdalnym.

- Gdy przed dwoma tygodniami dzieci wróciły do szkoły bardzo się z tego powodu ucieszyły, radość była naprawdę ogromna. Nauka stacjonarna jest zdecydowanie lepsza, nauczyciel może lepiej wszystko dzieciom wytłumaczyć. Nie do przecenienia są też kontakty społeczne dzieci, które są ogromnie ważne. Niestety, wracamy do nauki zdalnej, mamy nadzieję, że tylko na dwa tygodnie - powiedziała dyrektor SP 10 w Olsztynie Anna Żarczyńska.

Regionalny lockdown

Dzieci z klas 1-3 wracają do trybu nauki zdalnej na skutek wprowadzonego w sobotę regionalnego lockdownu. Taką samą decyzję podjął rektor olsztyńskiego uniwersytetu, który do 14 marca zawiesił stacjonarne zajęcia wszystkim studentom oprócz tych studiujących medycynę i pielęgniarstwo.

Decyzją rządu do 14 marca w regionie obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Ma to związek z utrzymującą się do dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń COVID-19. W związku z lockdownem najmłodsi muszą powrócić do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele oraz kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.