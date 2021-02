"Nie jestem kotem". Wpadka podczas rozprawy online [WIDEO]

Na nietypową przemianę jako pierwszy zwrócił uwagę sędzia Roy Ferguson prowadzący rozprawę. Starał się poinstruować prawnika w jaki sposób wyłączyć efekt.

- To filtr i nie wiem jak się go pozbyć. Jestem tu ze swoją asystentką, ona też próbuje, ale jestem gotów, by uczestniczyć w rozprawie. Jestem tu na żywo. Nie jestem kotem - tłumaczył zdezorientowany prawnik.

- Jestem w stanie to zauważyć - odpowiedział sędzia.

WIDEO: prawnik nie był w stanie poradzić sobie z technologią

Nagranie ze zdalnej rozprawy opublikowano na stronie sądu - do tej pory obejrzano je ponad 3 mln razy. Dodatkowo Ferguson podzielił się ważną radą z prawnikami - przed łączeniem się z innymi należy sprawdzić ustawienia wideo w aplikacji.

"Te zabawne chwile są efektem ubocznym zaangażowania prawników w zapewnienie dalszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tych trudnych czasach. Wszyscy zaangażowani podchodzili do tej sprawy ze zrozumieniem, a prawnik z filtrem zachowywał się z niesamowitym wdziękiem. Pełen profesjonalizm" - pisał sędzia na Twitterze.

Media outlets, you may use the video. It was recorded during a virtual hearing in the 394th DC of TX, and released for educational purposes. It is crucial that this not be used to mock the lawyers, but instead to exemplify the legal community's dedication to the cause of justice.