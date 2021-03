"Gra o Tron" i premier. Szczepionkowy spot Izraela robi furorę w sieci

Na nagraniu premier Izraela Benjamin Netanyahu przez megafon nawołuje do szczepień. Po chwili dołącza do niego aktor przebrany za klauna. - Co jest w tych szczepionkach? - pyta szefa rządu.



O zmiany w DNA i ryzyko wyrośnięcia ogona po przyjęciu szczepionki martwi się z kolei aktor przebrany za psa. Następnie pojawia się postać w stroju internetowego eksperta, który przyznaje, że do tej pory na TikToku nie znalazł wielu odpowiedzi na nurtujące go pytania.



- Czemu szczepicie każdego? Chcecie wszczepić microchipy i śledzić ludzi? - docieka mężczyzna oklejony klawiaturami w stroju superbohtera. - Koniec z fake newsami! - reaguje wzburzony Netanyahu.

Postaci przebranej za dziecko odpowiada natomiast, że koronawirusem może zakazić się każdy, a szczepionka jest w stanie ochronić wszystkich: od dzieci po dziadków.



Na koniec premier Izraela zachęca do szczepień otrzymaniem zielonego paszportu. W reakcji na te słowa na ekranie pojawia aktor przebrany za Daenerys Targaryen - główną bohaterkę serii "Gra o Tron", któremu towarzyszy wielki zielony smok. To gra słów - "zielony paszport" i "smok" po hebrajsku brzmią podobnie.

Wzorowa akcja szczepień



Żartobliwy spot posłużył do przekazania poważnej deklaracji. Premier Netanyahu zapewnił, że Izrael jako pierwszy na świecie wygra walkę z koronawirusem.



Zielony paszport nie został także wspomniany przypadkowo. W Izraelu od 21 lutego każdy, kto przyjął dwie dawki szczepionki, może korzystać z siłowni i basenów, a także wejść do niektórych hoteli i synagog.

Izrael jest od miesięcy stawiany za wzór pod względem akcji szczepień. W 9 milionowym państwie co drugi dorosły przyjął już dwie dawki preparatu. Takie tempo szczepień możliwe było dzięki szybkiemu podpisaniu umowy z firmą Pfizer, na mocy której rząd premiera Netanyahu zapłacił za dawkę dwa razy więcej od Unii Europejskiej.



Spot powstał przy okazji obchodzonego 25 lutego święta Purim. Jest to jedno z najradośniejszych świąt, które przypomina karnawał. Tego dnia Izraelczycy przebierają się w kolorowe stroje i wychodzą na ulice.

