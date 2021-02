Aresztowano go za rozpowszechnianie antyszczepionkowych ulotek. To brat byłego lidera Partii Pracy

73-letni Piers Corbyn stworzył kontrowersyjną ulotkę - nad naszkicowaną bramą obozu Aushwitz umieścił napis: "szczepionki to bezpieczna droga do wolności". Broszury były dystrybuowane w Londynie. Teraz brat byłego lidera Partii Pracy, Jeremy'ego Corbyna, za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Władze zarzucają mu "naruszenie porządku publicznego i upowszechnienie złośliwych komunikatów".

- Cieszę się, że policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego obraźliwego materiału i mam nadzieję, że oskarżenie zostanie przedstawione. Ważne jest, aby zapobiegać rozpowszechnianiu obraźliwych obrazów Holokaustu i przerażających bzdur antyszczepionkowych - skomentował aresztowanie Corbyna Neil Coyle, poseł brytyjskiej Partii Pracy.

"Złośliwe materiały"

Londyńska policja potwierdza, że w sprawie kontrowersyjnej ulotki zostały aresztowane dwie osoby. - Funkcjonariusze badający doniesienia o złośliwych materiałach w formie ulotki rozprowadzanej w południowym Londynie dokonali dwóch aresztowań - przekazał Metropolitan Police w komunikacie przesłanym "Jewish News".

BREAKING: Piers Corbyn arrested over leaflets comparing vaccine programme to Auschwitz https://t.co/7gZnmzm8IO — Metro (@MetroUK) February 4, 2021

Chodzi o ulotkę, w której Piers Corbyn zacytował nagłówek gazety "Evening Standard" i umieścił go w grafice nad bramą obozu Aushwitz-Birkenau zamiast napisu "Arbeit Macht Frei". 73-latek w materiale przekazał, że "szczepionki są bramą do zwiększenia zachorowalności i śmiertelności. Ten cyniczny nagłówek gazety jest zgodny z nazistowskim sloganem Arbeit Macht Frei (praca wyzwala)."

W domu burmistrza nie ma miejsca na antysemityzm

Broszury były wkładane w drzwi domów w londyńskich dzielnicach Barnet i Southwark. Grafika znajduje się także na prowadzonej przez Corbyna stronie internetowej StopNewNormal. Mężczyzna przyznaje, że to on był pomysłodawcą grafiki wykonanej przez Alexandra Heatona, który również został aresztowany. Obaj nie uważają, by w ulotce było w niej coś niewłaściwego, bądź by była ona złamaniem prawa.

Piers Corbyn arrested but denies antisemitism, saying he was married to ‘Jewess’https://t.co/OOq2XlIj2D pic.twitter.com/4hRE3eR508 — The Jewish Chronicle (@JewishChron) February 4, 2021

Inną opinię ma burmistrz londyńskiej dzielnicy Lambeth, do którego domu trafiła broszura. - Antysemityzm, rasizm, nienawiść nie są tolerowane w moim domu, w tym kraju ani na planecie Ziemia - skomentował broszurę Philip Normal.

ZOBACZ: Europejska Agencja Leków rozpoczęła proces dopuszczania do obrotu kolejnej szczepionki

Corbyn od początku twierdzi, że za pandemią koronawirusa stoją koncerny farmaceutyczne, które chcą wzbogacić się na szczepionkach. Twierdzi, że odpowiadają za nią również Bill Gates i George Soros. Mężczyzna kwestionuje również m.in. to, że zmiany klimatyczne są wynikiem działalności człowieka.

Regularnie uczestniczy w protestach przeciwko lockdownowi i od początku pandemii był już co najmniej pięć razy aresztowany za złamanie restrykcji i ukarany grzywnami przekraczającymi 10 tys. funtów.

