Kolejne miasto podnosi opłaty za parkowanie

Ponad dwukrotnie więcej będzie trzeba od poniedziałku zapłacić na parkowanie w ścisłym centrum Wrocławia. Obecne strefy A i B staną się śródmiejską strefą płatnego parkowania, gdzie opłaty za postój pobierane będą od poniedziałku do niedzieli od godz. 9 do 20.

Wzrost cen za parkowanie w stolicy Dolnego Śląska to efekt przyjętej w zeszłym roku przez Radę Miejską Wrocławia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także wysokości opłat za postój samochodów w tych strefach.

Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności wrocławskiego magistratu, podkreślił, że celem utworzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (obejmie obecne strefy A i B) jest "przede wszystkim ochrona interesów mieszkańców ścisłego centrum przez poprawę dostępności miejsc postojowych oraz dalszy rozwój tego obszaru jako wizytówki Wrocławia".

- Przestrzeń ulic jest tu zbyt cenna, aby przeznaczać ją na parkingi - potrzebujemy jej dla pieszych, na ogródki gastronomiczne, więcej zieleni i kultury. Najważniejsza przestrzeń publiczna miasta powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających, dlatego konieczne jest zwiększenie udziału podróży innych niż samochodem - powiedział Stefanicki.

Urzędnik wskazał przy tym na rozwój komunikacji miejskiej i dodał, że "samochód powinien być ostatnim wyborem, gdy chcemy dotrzeć do ścisłego centrum". - A jeśli w danej sytuacji jest koniecznością, parkujmy raczej w parkingach kubaturowych, niż przy ulicy. W strefie A i B mamy łącznie ok. 3400 miejsc postojowych w parkingach kubaturowych i niespełna 1300 na ulicach. Jeśli mamy się pomieścić, musimy skierować parkowanie pod dach - powiedział.

Wrocławska strefa płatnego parkowania liczy obecnie 5026 miejsc. Z kolei śródmiejska strefa płatnego parkowania obejmie tylko 1 273 miejsca, a więc 25 proc. obszaru całej strefy.

Od poniedziałku obecne strefy A i B, znajdujące się w ścisłym centrum Wrocławia, objęte zostaną śródmiejską strefą płatnego parkowania. Opłaty za postój pobierane będą w niej od poniedziałku do niedzieli od godz. 9 do 20. Obecne kierowcy płacą za postój tylko w dni robocze, w godz. 9-18.

Wysokość opłat za postój w obszarze A od poniedziałku wyniesie za pierwszą godzinę 7 zł, za drugą 7,30 zł, trzecia godzina 7,70 zł, a czwarta i kolejne 7 zł. Do tej pory opłata wynosiła 3 zł za pierwszą godzinę, 3,60 zł za drugą, 4,30 zł za trzecią, 3 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.

Opłata za postój w obszarze B wyniesie za pierwszą godzinę 5 zł, za druga 5,20, za trzecią 5,50, a czwarta i kolejne 5 zł. Aktualnie jest to 3 zł za pierwszą godzinę, czwartą i każdą kolejną. Opłata nieznacznie wzrasta za drugą i trzecią godzinę.

Od poniedziałku zmianie ulegną również opłaty w strefie C. W strefie tej opłaty za postój pobierane będą tak jak do tej pory w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18. Za pierwszą godzinę parkowania kierowcy zapłacą tu 3 zł, za drugą 3,10 zł, za trzeci 3,30 zł, a za czwartą i każdą kolejną 3 zł. Obecnie opłaty wynoszą tam 2 zł, 2,10 zł druga godzina, 2,20 zł trzecia godzina, 2,00 zł czwarta i każda kolejna godzina.

Droższe parkowanie w Warszawie

Wrocław jest kolejnym miastem, które podnosi opłaty za parkowanie. Na początku stycznia zmieniony taryfikator obowiązuje w Warszawie. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta za pozostawienie auta w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego trzeba będzie też płacić do godz. 20, a nie jak obecnie do godz. 18.

ZOBACZ: Warszawa: od poniedziałku droższe płatne parkowanie i wydłużone do godz. 20



Pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł, a nie, jak do tej pory, 3 zł.





Nadal 2 maja, 24 i 31 grudnia pozostaną dniami, gdy nie trzeba będzie płacić za parkowanie w stolicy.

Podniesiona została także stawka za brak opłaty parkingowej w SPPN. Do niedawna kierowca, który nie miał ważnego "biletu" parkingowego, płacił 50 zł kary. Obecnie stawka za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój wynosi do 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty (dotyczy: e-kontroli SPPN), jej wysokość ustalono na 170 zł.

