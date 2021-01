Od poniedziałku w Warszawie obowiązują wyższe stawki za parkowanie. Sa pozostawienie auta w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego trzeba będzie też płacić do godz. 20, a nie jak obecnie do godz. 18.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta od poniedziałku zdrożeje opłata za parkowanie w SPPN. Pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł, a nie, jak do tej pory, 3 zł.

Opłaty będą obowiązywały w dni powszednie od godz. 8 do 20, a nie - jak obecnie - do godziny 18. Nadal 2 maja, 24 i 31 grudnia pozostaną dniami, gdy nie trzeba będzie płacić za parkowanie w stolicy.

Podniesiona została także stawka za brak opłaty parkingowej w SPPN. Do niedawna kierowca, który nie miał ważnego "biletu" parkingowego, płacił 50 zł kary. Obecnie stawka za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój wynosi do 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty (dotyczy: e-kontroli SPPN), jej wysokość ustalono na 170 zł.

