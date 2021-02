W sobotę Senat USA uniewinnił Trumpa z zarzutów podżegania tłumu jego zwolenników do ataku na Kapitol. 57 senatorów (w tym 7 Republikanów) głosowało za impeachmentem a 43 przeciwko. Zwolennikom impeachmentu byłego prezydenta nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości 2/3 głosów.

"Jeśli nawet końcowe głosowanie nie doprowadziło do wydania werdyktu uznającego winę, istota oskarżenia nie może być przedmiotem sporu - głosi opublikowane przez Biały Dom w sobotę oświadczenie Joe Bidena.

Biden: demokracja jest krucha, musimy jej bronić

Zdaniem prezydenta USA, "nawet ci senatorowie, którzy głosowali przeciwko wydaniu werdyktu skazującego, jak np. lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell, uważają że Donald Trump jest winny jaskrawego naruszenia swoich obowiązków i ponosi moralną odpowiedzialność za to co sprowokował - przemoc, która wyraziła się atakiem na Kapitol".

Prezydent dodał, że "ten smutny rozdział naszej historii przypomina nam, że demokracja jest krucha i że musi być stale broniona oraz, że zawsze musimy być czujni".

Zdaniem Bidena, wszyscy Amerykanie, a zwłaszcza ich przywódcy "mają obowiązek bronić prawdy i zwalczać kłamstwo". "W ten sposób zakończymy tę wojnę i uzdrowimy duszę naszego narodu. Przemoc i ekstremizm nie mają miejsca w Ameryce" - stwierdził.

"Trump jest moralnie odpowiedzialny"

Przywódcy Republikanów i Demokratów w Senacie Mitch McConnell i Chuck Schumer przemawiając po głosowaniu uznali winę Trumpa. Według pierwszego były prezydent zaniedbał swoje obowiązki i ponosi moralną odpowiedzialność za atak na Kapitol. Zdaniem drugiego, jedynym sprawiedliwym wyrokiem byłoby uznanie go winnym.

- Działania byłego prezydenta Trumpa, które poprzedziły zamieszki, były haniebnym zaniedbaniem jego obowiązków. Trump jest praktycznie i moralnie odpowiedzialny za sprowokowanie wydarzeń – przekonywał McConnell.



McConnell obarczył Trumpa odpowiedzialnością za przemoc tłumu "atakującego Kapitol w jego imieniu". Przypomniał, że atakujący Kapitol nieśli sztandary z jego nazwiskiem i krzyczeli wyrażając swoją lojalność wobec ówczesnego prezydenta.



Według McConnella atak na Kapitol "był przewidywalną konsekwencją narastającej fali fałszywych oświadczeń, teorii spiskowych i lekkomyślnych hiperboli, które pokonany (w wyborach) prezydent wykrzykiwał".

Przywódca mniejszości republikańskiej uznał jednocześnie za niezgodne z konstytucją ewentualne skazanie prezydenta, który nie sprawował już w tym czasie urzędu.

Zdaniem McConnella "zgodnie z konstytucją Trump nie kwalifikuje się do skazania" przez Senat. Ocenił tak, mimo, że na początku tygodnia Senat orzekł większością głosów (56:44), że konstytucyjnie możliwe jest skazanie w procesie impeachmentu byłego urzędnika państwowego.



- Uważam, że Senat miał rację, nie stosując prerogatyw, których nie daje mu konstytucja - uzasadniał McConnell.

"Tylko jeden sprawiedliwy wyrok: winny"



W sobotę jeszcze przed głosowaniem w e-mailu do republikańskich kolegów McConnell tłumaczył, że Trumpowi mogą grozić inne kary.

- Konstytucja precyzyjnie wyjaśnia, że przestępstwa prezydenta w czasie urzędowania mogą być ścigane po jego ustąpieniu – zaznaczył republikański ustawodawca.



Występując po głosowaniu na forum Senatu przywódca demokratycznej większości Chuck Schumer zaznaczył, że w procesie impeachmentu był "tylko jeden sprawiedliwy wyrok: winny".

Przeciwstawiając 45. prezydentowi pierwszego pełniącego tę funkcję George'a Washingtona, wezwał Amerykanów do wymierzenia sprawiedliwości, czego nie zdołał dokonać Senat.



W opinii Schumera sobotnie głosowanie okazało się "najbardziej w historii USA ponadpartyjnym w procesie o impeachment". Przyznał, że nie wystarczyło to jednak do skazania Trumpa.Jak tłumaczył Demokrata proces nie tyle dotyczył Trumpa, co całego kraju. Przekonywał, że stanowisko 43 Republikanów powinno położyć się cieniem na ich sumieniu dzisiaj i w przyszłości.

wka/ PAP, polsatnews.pl