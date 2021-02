Napad nożownika w Indiach. Nie żyje kobieta, która niosła na ręku 2-letnie dziecko

Do napadu doszło około godziny 21:30 w sobotę w północno-zachodnim New Delhi w dzielnicy Adarsh Nagar. Sprawca szedł po zmroku za dwiema osobami, w tym za kobietą, która niosła 2-letnie dziecko. Nagle mężczyzna zaatakował, chcąc zerwać jej z szyi biżuterię.

Rzucił się na kobiety z nożem

Napadnięte kobiety odepchnęły napastnika, który upadł na ziemię. Jednak zdołał dźgnąć jedną z kobiet, 25-latkę. Następnie mężczyzna podniósł się i uciekł, a według policji odjechał na skuterze ze wspólnikiem.

Ranna kobieta, zidentyfikowana jako Simran Kaur, zmarła w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zabezpieczono nagranie z monitoringu. Jak dotąd nikt nie został zatrzymany.

- Apelujemy do policji o szybkie złapanie winowajców. Moja siostra poszła tylko na rynek, kiedy została napadnięta - powiedział brat zmarłej portalowi india.com.

WIDEO - Media w Indiach pokazały moment napadu zarejestrowany przez monitoring

"Wracała do domu. To wstrząsające"

Wideo zamieścił na Twitterze reporter kryminalny i pisarz Alok Singh, który pracował m.in. dla "The Pioneer" oraz "Indian Express".

"Simran Kaur wracała z Patiala do Adarsh Nagar, gdzie miała mieszkanie. Jej dziecko upadło na jezdnię, gdy została zaatakowana. To wstrząsające" - napisał Alk Singh, który przypomniał, że do zbrodni doszło dzień po tym jak w południowo-wschodnim Delhi zmarł pchnięty nożem nastolatek. Chłopak bronił swoja siostrę przed molestowaniem. W tej sprawie policja złapała pięciu oskarżonych.

Justin - A woman stabbed to death by a snatcher in #Delhi's Adarsh Nagar area. She was carrying her two year old baby as well. The snatcher managed to run after stabbing her. Delhi police trying to nab the accused. #shocking #streetcrime pic.twitter.com/xeFHcOWEGF