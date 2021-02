"Recepta na kryzys". KO przedstawia rozwiązania

- "Recepta na kryzys" to kompleksowy program, w jaki sposób pomóc polskiej gospodarce, ale przede wszystkim polskim przedsiębiorcom, pracownikom i samorządom - mówił na konferencji prasowej Borys Budka. KO proponuje między innymi czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc.i wprowadzenie minimalnej kwoty wolnej od podatku w wysokości 10 tys. zł.

Pod hasłem #ReceptaNaKryzys członkowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje propozycje rozwiązań i działań w obecnej sytuacji pandemicznej.

- Dziś pokazujemy trzy najważniejsze lekcje, które musimy wyciągnąć z tego, co stało się przez ostatni rok - powiedział o pandemii Borys Budka. - Zapominamy, że w centrum każdej gospodarki jest człowiek - podkreślił. Jak dodał, PO chce na to wyraźnie zwrócić uwagę.

Kwota wolna, VAT i studia

W odpowiedzi na kryzysy KO ma trzy propozycje - przekazał Borys Budka. Po pierwsze czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. - Dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej na czas jednego roku od momentu, kiedy gospodarka dojdzie do normalności. To będzie znakomity impuls dla całej gospodarki.

Kolejna propozycja to prowadzenie minimalnej kwoty wolnej od podatku w wysokości 10 tys. zł. Jak podkreślił Borys Budka, państwo powinno też zrekompensować dwa semestry studiów, tym którzy stracili pracę z powodu pandemii. - To skrócona recepta na sukces - stwierdził.

- Ludzie młodzi, którzy straciliście pracę - musicie mieć pewność, że państwo Wam pomoże - zapewniał lider PO.

"Czas na zmiany"

Na początku lutego liderzy PO: Borys Budka i Rafał Trzaskowski wystąpili wspólnie na konferencji pod hasłem "Czas na zmiany". Zaproponowali tam stworzenie "Koalicji 276" (nazwa nawiązywała do większości jaka potrzebna jest w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta) jako forum współpracy formacji opozycyjnych.

Zaprezentowali też kilka postulatów, dotyczących m.in. zmian w sądownictwie oraz likwidacji TVP Info. Konferencja - jak zapowiadali politycy PO - miała być wstępem do serii kolejnych eventów programowych.





