Wybuch gazu na Podlasiu. Trzy osoby uratowane z zawalonego domu

Do katastrofy budowlanej we wsi Kruszewo-Wypychy (woj. podlaskie) doszło w czwartek. Murowany dom zawalił się najprawdopodobniej wskutek wybuchu ulatniającego się gazu. Trzy osoby przewieziono do szpitala. Poparzona kobieta trafiła do szpitalu specjalistycznego w Siemianowicach-Śląskich. Sprawę bada prokuratura.