Ujawniono nagranie z kradzieży psów Lady Gagi. Piosenkarka oferuje fortunę za ich odzyskanie

Lady Gaga oferuje 500 tys. dolarów za zwrócenie jej dwóch francuskich buldogów. Psy zostały skradzione podczas spaceru, a osoba, która je wyprowadzała została postrzelona. TMZ dotarło do nagrania z momentu napadu.

Ryan Fischer, pracownik Lady Gagi, został w środę ok. godz. 22 postrzelony podczas spaceru z psami przy North Sierra Bonita Avenue w Los Angeles. Napastnicy oddali w jego kierunku kilka strzałów z półautomatycznej broni, po czym zabrali dwa psy - Goji i Gustava. Trzeci ze zwierzaków, suczka Miss Asia, została znaleziona przez policję.

Złodzieje poruszali się białym samochodem i odjechali w kierunku Hollywood Boulevard. Fischer został przewieziony do szpitala. Pierwsze informacje, mówiły o ciężkim stanie mężczyzny, teraz media informują, że ranny pracownik Lady Gagi "wraca do zdrowia".

Nagranie z napadu

Początkowo media donosiły o jednym napastniku, ale wątpliwości rozwiało nagranie z prywatnego monitoringu, do którego dotarł portal TMZ. Widać na nim, jak dwie osoby wychodzą z białego sedana. Jeden z mężczyzn ładuje broń i mówi do Fischera, by "oddał im zwierzęta".

Pomiędzy nim a napastnikami wywiązuje się szarpanina - w pewnym momencie napastnik strzela, raniąc pracownika w klatkę piersiową.

Po tym, jak Fisher pada na chodnik, napastnicy zabierają po jednym psie i wsiadają do auta. Zostawiona na chodniku suczka podbiega w stronę opiekuna.

UWAGA: Nagranie zawiera drastyczne sceny

500 tys. dolarów nagrody

Dwa niezależne od siebie źródła bliskie piosenkarki informują, że Lady Gaga oferuje 500 tys. dolarów w zamian za odzyskanie psów. Deklaruje, że "nie będzie zadawała żadnych pytań", dotyczących tego, jak dana osoba weszła w ich posiadanie. Według stacji NBC News zainteresowani ofertą mogą skontaktować się z właścicielką mailowo pod adresem - KojiandGustav@gmail.com.

Lady Gaga przebywa obecnie w Rzymie, gdzie pracuje na planie nowego filmu Ridleya Scotta "Gucci". Artystka jest znana ze swojego zamiłowania do zwierząt. Miss Asia posiada swoje konto na Instagramie. Skradzione psy towarzyszyły Lady Gadze m.in na finale Super Bowl w 2017 roku.

Śledczy ustalają, czy celem ataku były konkretne psy należące do wokalistki. Według informacji BBC buldogi francuskie to bardzo poszukiwane rasy w Stanach Zjednoczonych. Psy z dobrym rodowodem mogą być warte nawet 10 tys. dolarów.

bas/grz/ NBC News, TMZ, polsatnews.pl