W środę wieczorem pracownik Lady Gagi opiekujący się jej psami został zaatakowany przed swoim domem w Los Angeles. Mężczyzna wychodził na spacer z trzema psami: Goji, Gustavem i Miss Asia. Napastnik postrzelił mężczyznę w klatkę piersiową i ukradł dwa buldogi francuskie należące do wokalistki.

Ryan Fischer, pracownik Lady Gagi został postrzelony podczas spaceru z psami przy North Sierra Bonita Avenue w Los Angeles. Napastnik oddał w jego kierunku kilka strzałów z półautomatycznej broni, po czym zabrał dwa psy. Trzeci ze zwierzaków, suczka Miss Asia została znaleziona przez policję.

Do zdarzenia doszło w środę ok 22. Jak relacjonują policjanci napastnik odjechał białym samochodem w kierunku Hollywood Boulevard. Fischer został przewieziony do szpitala w Los Angeles. Media nie podają informacji o stanie mężczyzny.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Miss Asia (@missasiaxoxo)

Miłośniczka zwierząt

Lady Gaga przebywa obecnie w Rzymie, gdzie pracuje na planie nowego filmu Ridleya Scotta "Gucci". Artystka jest znana ze swojego zamiłowania do zwierząt. Miss Asia posiada swoje konto na Instagramie. Skradzione psy towarzyszyły Lady Gadze m.in na finale Super Bowl w 2017 roku. Gaga zaoferowała 500 tys. dolarów za zwrócenie psów.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Lady Gaga (@ladygaga)

Psy warte tysiące dolarów

Śledczy ustalają, czy celem ataku były konkretne psy należące do wokalistki. Według informacji BBC buldogi francuskie to bardzo poszukiwane rasy w Stanach Zjednoczonych. Psy z dobrym rodowodem mogą być warte nawet 10 tys. dolarów.

WIDEO - Kaczyński ujeżdżający ukrzyżowaną liberalną Polskę. Lider PiS wyszydzony podczas karnawału Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ml/ bbc.com, dailymail.co.uk