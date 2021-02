"Ludziom grozi wyginięcie". Profesor epidemiologii o wpływie chemii na plemniki i rozrodczość

Profesor Shanna Swan, epidemiolog środowiskowy i reprodukcyjny z Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku ostrzega, że ludzkości zagraża wymieranie z powodu spadku jakości męskiego nasienia.

"Spadająca liczba plemników" i zmiany w rozwoju seksualnym "zagrażają przetrwaniu ludzi" - pisze w swojej książce "Count Down". Jej zdaniem kryzys płodności, który spowoduje załamanie demograficzne jest globalnym zagrożeniem porównywalnym z kryzysem klimatycznym jaki zagraża Ziemi.

Epidemiolog: liczba plemników spada

"Dzisiejszy statystyczny mężczyzna ma o połowę plemników mniej niż jego dziadek", "w ciągu 50 lat płodność spadła o połowę", "największe zagrożenie dla płodności jest nie w sypialni ale w... kuchni i łazience" - alarmuje w swojej nowej książce prof. Shanna Swan.

Profesor Swan jest współautorką badania z 2017 roku, które wykazało, że liczba plemników u mężczyzn spada. W latach 1973-2011 liczba męskich komórek rozrodczych spadła w spermie średnio o 59 proc. Odkrycie tej prawidłowości wywołało sensację i trafiło na nagłówki gazet na całym świecie.

ZOBACZ: Alarmujące dane GUS. Demograficzna katastrofa w Polsce

W swojej najnowszej książce, napisanej wraz ze Stacey Colino, epidemiolożka ostrzega, że do 2045 roku mediana liczby plemników ma osiągnąć zero. "Delikatnie mówiąc, to trochę niepokojące" - powiedziała amerykańskiemu serwisowi Axios.

So honored! @KirkusReviews calls my new book “an eye-opening, disturbing, empowering, and essential text.” Count Down with @colinostacey publishes in Feb, and you can read the full starred review here:https://t.co/0JUpbHfRBL#countdownthebook #spermdecline