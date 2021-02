"Księgi Jakubowe" Tokarczuk ukażą się po angielsku

Jak zauważa dziennik "The Guardian", angielskie tłumaczenie ukaże się po siedmiu latach od polskiej premiery "magnum opus" Tokarczuk. Będzie to też jej pierwsza książka wydana po angielsku od 2018 r., gdy dostała ona Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, za - jak podkreślili jurorzy - "wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją przedstawia przekraczanie granic jako formę życia".

We have some news! THE BOOKS OF JACOB by Olga Tokarczuk, translated by @jenniferlcroft, is out 15 November 2021. pic.twitter.com/RukRzsop31