Grupa aktywistów Extinction Rebellion zablokowała prawy pas Alei Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z ulicą Emilii Plater obok Dworca Centralnego.

Protest ma zwrócić uwagę rządzących na postępujące zmiany klimatyczne. Protestujący zamieścili na ulicy napis "Chcemy żyć". Trzymają także baner z hasłem "Klimatyczny stan wyjątkowy".

Na miejscu znajdują się służby. Pojawiła się też policja. "W związku z protestem środowisk ekologicznych zostały zablokowane Al. Jerozolimskie od Ronda Dmowskiego do ul. Emilii Plater. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do udrożnienia ruchu. Kierowane będą wnioski o ukaranie" - podała w czwartek na Twitterze Komenda Stołeczna Policji.

WIDEO: "Klimatyczny stan wyjątkowy". Extinction Rebellion zablokowało centrum Warszawy

Ulicę blokuje grupa około 50 osób. Część z nich siedzi na drodze. W centrum stolicy występują utrudnienia. Na miejscu są policjanci prowadzący czynności zmierzające do udrożnienia ruchu. Jak zapowiedziała KSP wobec aktywistów kierowane będą wnioski o ukaranie. Komunikacja miejska wyznaczyła objazdy.

⚠️ Utrudnienia w komunikacji: 109, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 501, 507, 517, 519, 521, 522, 525 https://t.co/add8e2vz1j — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) February 26, 2021

ZOBACZ: Warszawa. Protest Extinction Rebellion. Ekolodzy chcą ogłoszenia alarmu klimatycznego

To kolejny protest przeciwko katastrofie klimatycznej. W czwartek aktywistka ekologiczna przykleiła sobie po południu dłoń do drzwi jednego z budynków sejmowych przy ul. Wiejskiej 1.

- Zablokowaliśmy wejście do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zgadzamy się na bezczynność posłów i posłanek wobec katastrofy klimatycznej. Nie zgadzamy się na ignorowanie naszych żądań, w tym organizacji panelu obywatelskiego w sprawie powstrzymania katastrofy klimatycznej - przekazała grupa Extinction Rebellion Polska, która zorganizowała ten protest.

Także w czwartek aktywiści Extinction Rebellion protestowali w Toruniu przed siedzibą Radia Maryja. "Przyszedł czas. Extinction Rebellion ogłasza Czas na bunt. Żąda "MOWCIE PRAWDĘ", "DZIAŁAJCIE TERAZ", "PONAD POLITYKĄ" w obliczu katastrofy klimatycznej. Aktywistki i aktywiści przykuci łańcuchami do bramy siedziby Radia Maryja w Toruniu. To czas, w którym masz już do kogo dołączyć. W trosce o wszystko co kochamy" - pisali na swoim facebookowym profilu.

Brama Radio Maryja w Toruniu to kolejne miejsce protestu Extinction Rebellion. W czwartek od rana blokowany jest ruch... Opublikowany przez Extinction Rebellion Polska Czwartek, 25 lutego 2021

laf/ polsatnews.pl