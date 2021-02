Do zdarzenia doszło 16 czerwca 2020 r. w powiecie pleszewskim. Dwaj pleszewianie w wieku 42 i 49 lat podczas wspólnego picia alkoholu wpadli na pomysł zabicia jakiegoś zwierzęcia. Ich ofiarą został pies, który wabił się o imieniu Bąbel. Zwierzę było na łańcuchu i nie mogło uciec. Sprawcy pobili psa szpadlem i cegłami.

Właścicielka czworonoga wezwała policjantów, którzy zatrzymali podejrzanych. Jeden z nich tuż po zdarzeniu miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Pijany był również drugi mężczyzna, którego policjanci zatrzymali następnego dnia rano.

Psa nie udało się uratować ze względu na - jak powiedział prokurator - doznane rany. Weterynarz musiał zwierzę uśpić.

Podejrzanym groziło do 5 lat więzienia

- Prokurator zarzucił mężczyznom, że działali ze szczególnym okrucieństwem. Z dużą siłą i agresją bili uwiązanego na łańcuchu psa, co doprowadziło do powstania u niego szeregu poważnych obrażeń w tym w szczególności głowy i szczęki - mówił we wrześniu ub. roku rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Obu podejrzanym groziło do 5 lat więzienia.

Oprócz kary 7 miesięcy więzienia Sąd Rejonowy w Pleszewie zakazał oskarżonym posiadania zwierząt przez cztery lata i zapłacenie po 1500 złotych nawiązki na organizacje pomagające zwierzętom. Wyrok jest nieprawomocny.

