KO, PSL i Lewica wnioskują o informację premiera ws. luki VAT-owskiej

Trzy kluby opozycyjne: KO, Koalicja Polska-PSL oraz Lewica wspólnie wnioskują o informację premiera Mateusza Morawieckiego ws. luki VAT-owskiej. To reakcja na środowe wystąpienie szefa rządu w Sejmie. - Pan premier Morawiecki bezczelnie kłamał - ocenił szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Premier Morawiecki w ostrych słowach zwrócił się w środę w Sejmie do PO i PSL stwierdzając, że w czasach ich rządów tolerowano lukę VAT-owską. - Mario Puzo odnotował, że niestety bandyci w białych kołnierzykach potrafią więcej ukraść, więcej złego zrobić czasami, niż tysiąc facetów z pistoletami. I tak było w czasach Platformy Obywatelskiej. Bandyci w białych kołnierzykach, z teczką, kradli na potęgę podatek VAT - mówił szef rządu.

Na te słowa zareagowali w środę przedstawiciele trzech opozycyjnych klubów: Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej-PSL i Lewicy. - Jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby złożyć wspólny wniosek o informację Prezesa Rady Ministrów w sprawie luki VAT-owskiej. Tak naprawdę dzisiaj jasno jesteśmy przekonani, że premier po prostu został złapany na kłamstwie - oświadczył szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Nawiązując do niedawnego materiału TVN24 na temat walki rządu z mafiami VAT-owskimi, polityk podkreślił, że to właśnie "wolne media obnażyły kłamstwo" Morawieckiego. - To wszystko, o czym mówił przez ostatnie lata - jako minister finansów i jako Prezes Rady Ministrów okazało się nieprawdą - powiedział Tomczyk. - Prawda musi ujrzeć światło dzienne, pan premier Morawiecki po prostu bezczelnie kłamał - dodał.

ms/ PAP